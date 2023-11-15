“المنتوج الوطني أحسن بديل”.. مغاربة يواصلون مقاطعة منتجات تدعم إسرائيل

2023-11-15 / 11:04
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هبة بريس - الرباط

تضامنا مع الشعب الفلسطيني بسبب للأحداث التي تشهدها غزة، يخوض عدد من المغاربة حملة واسعة لمقاطعة منتجات وماركات عالمية تدعم الجيش الاسرائيلي.

وطيلة الأيام القليلة الماضية، شارك عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لائحة تتضمن منتجات وماركات عالمية تدعم الجيش الاسرائيلي.

وتحت شعار “اذا قاطعتها لن تمت، واذا اشتريتها سيموت فلسطيني”، دعا النشطاء كافة المتضامنين مع القضية الفلسطينية ومع الشهداء في غزة، الى مقاطعة هذه المنتجات .

ودعا النشطاء، المغاربة الى استغلال هذه الفرصة لتشجيع المنتجات الوطنية وجعلها كبديل دائم عن الأجنبية.

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