بوونو ..الملك هو ضمانتنا الوحيدة في تعديلات مدونة الأسرة

2023-11-14 / 21:30
0
هبة بريس _ الرباط

ربط عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بين مباراة المحاماة وملف التعليم مشددا أن هذه الملفات يسدوها ارتباك

وذكر بووانو في مداخلة باسم المجموعة، في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، الثلاثاء 14 نونبر 2023، أن رئيس الحكومة الذي سمح بتمرير هذا النظام داخل المجلس الحكومي ووصولا إلى نشره بالجريدة الرسمية، أعاد الجلوس مع النقابات السابقة التي حاورها وزير التربية الوطنية، مشددا أن ما يقع كان يستدعي من الأخير تقديم استقالته حفظا لماء وجهه.

و أوضح بووانو أن الأسرة أكد عليها جلالة الملك في البناء الاجتماعي، كما أكد أنه لن يحل حراما ولن يحرم حلال في موضوع التعديلات المرتقبة، معتبرا أن جلالة الملك هو الضمانة الوحيدة بخصوص هذا الموضوع.

كما عبر المتحدث ذاته عن عدم ثقته أو اطمئنانه لما سيقوم به وزير العدل بخصوص الملف، خاصة وأن له سوابق في هذا الموضوع، والتي عبر عنها علانية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عامل إفران يترأس اجتماعا حول “الحياة الصحية” للفئة المتمدرسة

عامل إفران يترأس اجتماعا حول “الحياة الصحية” للفئة المتمدرسة

2023-11-14 / 21:07
Photo of بايتاس: لا مصلحة للحكومة في مشاكل مع رجال التعليم

بايتاس: لا مصلحة للحكومة في مشاكل مع رجال التعليم

2023-11-14 / 20:37
Photo of وزارة الأوقاف تعلن فاتح شهر جمادى الأولى لعام 1445 هـ

وزارة الأوقاف تعلن فاتح شهر جمادى الأولى لعام 1445…

2023-11-14 / 19:59
Photo of “الاشتراكي الموحد” يطالب الحكومة بسحب ” النظام الأساسي”

“الاشتراكي الموحد” يطالب الحكومة بسحب ” النظام الأساسي”

2023-11-14 / 19:31
Photo of الجمارك .. نحو إنشاء منطقة للإزدهار البريدي بالمغرب

الجمارك .. نحو إنشاء منطقة للإزدهار البريدي بالمغرب

2023-11-14 / 18:46
Photo of “الاقتطاعات” من حسابات زبناء CIH…البنك يوضح

“الاقتطاعات” من حسابات زبناء CIH…البنك يوضح

2023-11-14 / 18:28
Photo of قضية “حومة الشوك ” بطنجة.. تأجيل النطق بالحكم الى هذا التاريخ

قضية “حومة الشوك ” بطنجة.. تأجيل النطق بالحكم الى…

2023-11-14 / 15:32
Photo of سرقة محل لـ”صناعة الأسنان” تجر شخصا للاعتقال بطانطان

سرقة محل لـ”صناعة الأسنان” تجر شخصا للاعتقال بطانطان

2023-11-14 / 15:08
Photo of إحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة على طاولة مجلس الحكومة

إحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة على طاولة مجلس…

2023-11-14 / 14:44
Photo of مضيان: نعيش خطوة تاريخية في مسار بناء وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية

مضيان: نعيش خطوة تاريخية في مسار بناء وتعزيز ركائز…

2023-11-14 / 13:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق