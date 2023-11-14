الجمارك .. نحو إنشاء منطقة للإزدهار البريدي بالمغرب

2023-11-14 / 18:46
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هبة بريس

نظمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبريد المغرب يوم 14 نوفمبر 2023 مائدة مستديرة حول مشروع إنشاء منطقة للازدهار البريدي بالمغرب.

وجرى تنظيم المائدة المستديرة حول الاتحاد البريدي العالمي، المنظمة العالمية للجمارك، سلطة ميناء طنجة المتوسط بالإضافة إلى عدة متدخلين آخرين ينشطون في مجال التجارة الإلكترونية الدولية.

وأفادت إدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ لها، أن هذا اللقاء الذي يأتي تبعا للاجتماع الأول الذي نظم حول الموضوع يوم 28/11/2022 بالرباط، ترأسه كل من المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمدير العام لبريد المغرب والمدير العام للاتحاد البريدي العالمي.

وأشارت إلى أن المشروع الذي هو مبادرة للجنة الاستشارية للاتحاد البريدي العالمي، يهدف إلى توسيع القطاع البريدي ليشمل متعاملين آخرين غير الإدارات البريدية (شركات النقل السريع، التجار الإلكترونيون، إلخ)، من خلال إنشاء مركز بريدي لتجميع الارساليات ومعالجتها.

وأكدت أن هذا المفهوم الجديد يروم إلى الاستفادة من نقاط قوة النظام البريدي الدولي والفرص التي توفرها المناطق الحرة (تسمى في المغرب: مناطق التسريع الصناعي) من أجل التغلب على التحديات المرتبطة بتجزئة الإرساليات والنمو المتسارع للتجارة الإلكترونية.

وأوضحت أنه سيتم تخصيص مشروع المركز المذكور للشحنات المعدة لإرسالها إلى المركز الوطني للتخليص الجمركي البريدي بالدار البيضاء، ليتم تخليصها وإدخالها في النظام البريدي. علاوة على ذلك، يهدف المشروع إلى تحويل المغرب إلى مركز إقليمي للتجارة الإلكترونية عبر الحدود

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