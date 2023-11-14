قضية “حومة الشوك ” بطنجة.. تأجيل النطق بالحكم الى هذا التاريخ

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت المحكمة الابتدائية بطنجة، زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم في قضية أرض حي بنكيران (حومة الشوك)، الى غاية 20 نونبر وذلك بعد دخول الملف للتأمل.

وكشفت هيئة دفاع الساكنة، خلال الجلسة عن تقديم الشركة لوثيقة مزورة للمحكمة، وهو ما اعتبرته بمثابة جناية يعاقب عليها القانون، في وقت قال محمامي الشركة إن الرسم العقاري مطهر ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور.

وكانت المحكمة قد قررت تأجيل النظر في الملف الى جلسة ثالثة، حيث مرت الجلسة الثانية من المحاكمة وسط أجواء مشحونة، بعدما تجمع العشرات من سكان الحي المذكور بمحيط المحكمة الابتدائية، رافعين شعارات مطالبة بإنهاء هذا الملف وإسقاط الدعوى.

وكان العشرات من ساكنة حي بنكيران (حومة الشوك) قد توصلوا باستدعاءات لحضور جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية، وذلك بناءً على شكاية عاجلة تقدمت بها شركة عقارية ضدهم، تُطالِبهم من خلالها بافراغ مساكنهم التي يقطنون بها منذ عقود من الزمن.

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