اسرائيل والمغرب
أثناء توقيع اتفاقيات متبادلة بين المغرب وإسرائيل

بعدالحرب على غزة…ما مستقبل العلاقات بين إسرائيل والمغرب؟

2023-11-06 / 19:00
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هبة بريس _ الرباط

تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم 31 على التوالي، وهو ماخلف الآلاف من الشهداء الشيء الذي بات معه الجميع يتساءل عن مستقبل العلاقات بين إسرائيل والمغرب

وحول هذا الشق _ العلاقات بين المغرب وإسرائيل _ ، يقول محمد الطيار، الخبير الأمني المغربي، إن وضعية المغرب تختلف عن البحرين والإمارات في علاقتها مع إسرائيل، حيث استأنفت المملكة علاقاتها مع إسرائيل التي كانت معلقة منذ فترة، كما وقعت على اتفاقية ثلاثية تضم واشنطن وإسرائيل والمغرب، ما يعني أنها ملتزمة مع طرفين.

ولفت الطيار إلى أن العديد من الاتفاقيات تربط المغرب بإسرائيل وفي المقدمة منها المعنية بتوطين الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى وجود مليون مغربي يحملون الجنسية الإسرائيلية.

ويشير الطيار إلى أن هذه العلاقات لم تمنع المغرب من القيام بدوره تجاه القضية الفلسطينية، والإصرار على الحق الفلسطيني في إقامة دولته.

ووفق الخبير المغربي، فإن المغرب دأب على إدانة العمليات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، كما أنه يفرق بين سياسات نتنياهو المتطرفة وعلاقته مع المؤسسات، التي تحكمها الاتفاقيات.

ويرى محمد الطيار أن ما يحدث في غزة أثر بشكل كبير على توقيت فتح السفارة التي كانت تسعى لها إسرائيل في الرباط _ يقول الخبير الأمني المغربي لسبوتنيك

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