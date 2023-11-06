صادم.. مقت.ل طفل وإصابة اثنين كل 10 دقائق في غزة

2023-11-06 / 18:01
0
هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم الاثنين، بمقتل طفل فلسطيني وإصابة اثنين في المتوسط كل 10 دقائق بقطاع غزة المحاصر.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «في المتوسط، يقتل طفل ويصاب اثنان كل 10 دقائق بقطاع غزة جراء الحرب».

ونوهت أن «حماية المدنيين في أوقات النزاع ليست طموحاً أو مثلاً أعلى، بل واجب والتزام تجاه إنسانيتنا المشتركة»، مشددة على أهمية حماية المدنيين أينما كانوا.

وقال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في غزة، إن «50 مدرسة تابعة للوكالة تعرضت للقصف، وأكثر من 80 موظفاً قُتلوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع، والمستمر لـ31 يومًا حتى الآن».

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب» الفلسطينية، أشار متحدث «أونروا» إلى نزوح أكثر من مليون شخص داخل غزة، منهم 700 ألف في مراكز الإيواء التابعة للوكالة.

ونوه أن «النازحين فرّوا إلى مراكز الإيواء، وما يصل من مساعدات نقطة في بحر الاحتياجات الأساسية».

وحذر من أن «المساعدات الغذائية التي وصلت إلى مراكز الإيواء ستنفد خلال 5 أيام على الأكثر»، منوهًا أن «الوقود سينفد تماماً خلال فترة وجيزة والوضع سيكون أكثر من كارثي».

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حماس : لن نقبل بـ”وصاية على مقاس” إسرائيل”

حماس : لن نقبل بـ”وصاية على مقاس” إسرائيل”

2023-11-06 / 18:40
Photo of الرئاسيات الأمريكية 2024…ترامب يتقدم على بايدن في خمس ولايات رئيسية

الرئاسيات الأمريكية 2024…ترامب يتقدم على بايدن في خمس ولايات…

2023-11-06 / 18:19
Photo of الولايات المتحدة .. قت_يلان ووثلاثة مصابين إثر إطلاق نار في ولاية واشنطن

الولايات المتحدة .. قت_يلان ووثلاثة مصابين إثر إطلاق نار…

2023-11-06 / 18:12
Photo of جدل بسبب أداء مسلمين لصلاة جماعية في مطار شارل ديغول

جدل بسبب أداء مسلمين لصلاة جماعية في مطار شارل…

2023-11-06 / 17:05
Photo of الأردن: سنعتبر طرد الفلسطينيين من أراضيهم بمثابة إعلان حرب

الأردن: سنعتبر طرد الفلسطينيين من أراضيهم بمثابة إعلان حرب

2023-11-06 / 15:48
Photo of إسرائيل تختطف أكثر من مليونين فلسطيني كرهائن

إسرائيل تختطف أكثر من مليونين فلسطيني كرهائن

2023-11-06 / 13:43
Photo of جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل

جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل

2023-11-06 / 13:00
Photo of احتجاجا على دعم إسرائيل.. تركي يضع صندوق فئران داخل مطعم “ماكدونالدز”

احتجاجا على دعم إسرائيل.. تركي يضع صندوق فئران داخل…

2023-11-06 / 11:25
Photo of الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على “موقع مركزي” لحما.س في غزة

الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على “موقع مركزي” لحما.س في غزة

2023-11-06 / 10:33
Photo of “اختلسها” الحاكم السابق.. فرنسا تُعيد لنيجيريا 150 مليون دولار

“اختلسها” الحاكم السابق.. فرنسا تُعيد لنيجيريا 150 مليون دولار

2023-11-06 / 10:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق