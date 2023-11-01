استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

2023-11-01 / 12:03
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نجلاء مزيان: هبة بريس

نشرت وزارة الثقافة الفلسطينية بيانا أعلنت فيه استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها لين وسارة، إثر القصف المتواصل على قطاع غزة.

وكتبت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية”.

 وجدير بالذكر أن الراحلة إيناس السقا قدمت عدة أعمال فنية منها “فى شىء عم بيصير” و”الدب”، كما قدمت أعمالا خاصة بالأطفال.

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