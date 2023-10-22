البيضاء : الرياح تكشف عشوائية اللوحات الإشهارية وخطرها على المواطن

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشف أكثر من مصدر ل ” هبة بريس” من العاصمة الاقتصادية للمملكة، حجم العشوائية في وضع اللوحات الإشهارية وعدم صيانتها وخطرها على المواطن البيضاوي ، بعدما عرت الرياح العاصفية ، صباح اليوم الأحد، تلك الفوضى في وضعها على قارعة الشوارع والطرقات.

وفوجئ مستعملو الطريق بسقوط لوحات إشهارية وتطاير أجزاء منها في الشوارع بعدما تفككت جراء الصدأ وغياب الصيانة.

وقال هؤلاء أن الالطاف الالهية ، حالت دون وقوع حوادث بسبب تتطاير تلك اللوحات ، كما وقع بالقرب من المقر الرئيسي للمكتب الشريف للفوسفاط، بعدما هوت لوحة إشهارية كبيرة وسط الشارع، دون ان تخلف ضحايا .

نفس الوضع يضيف هؤلاء وقع بكورنيش عين الدياب، بعدما تطايرت في السماء لوحات ” قزديرية “مما كشف بالملموس حجم الفوضى التي يشهدها قطاع اللوحات الاشهارية في الدار البيضاء، وعدم إحترام القانون المنظم والذي يفرض على الشركات ضرورة إحترام المسافة القانونية المحددة في مائة متر على الاقل بين كل لوحة وأخرى، مما يستدعي من الجهات المختصة الانتباه والتدخل لفرض القانون حماية لسلامة المواطنين.

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