اتصالات المغرب تحقق نتيجة صافية تفوق 4,6 مليار درهم

هبة بريس

حققت مجموعة اتصالات المغرب نتيجة صافية معدلة لحصة المجموعة بلغت أزيد من 4,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، بارتفاع نسبته 2,4 في المائة (زائد 1,5 في المائة بسعر الصرف الثابت)، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وأشارت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها المالية بتاريخ 30 شتنبر الماضي، إلى أن الناتج التشغيلي (EBITA) المعدل و الموطد للمجموعة بلغ، من جهته، 9,23 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 4 في المائة (زائد 2,5 في المائة بسعر الصرف الثابت).

وأوضح المصدر ذاته أن هامش الاستغلال المعدل بلغ 33,3 في المائة (زائد 0,4 نقطة بسعر الصرف الثابت خلال سنة).

وبشأن الناتج التشغيلي المعدل والموطد للمجموعة قبل الاهلاك والاستهلاك (EBITDA) ، فقد شهد تحسنا بنسبة 3,2 في المائة ليبلغ أزيد من 14,5 مليار درهم (زائد 1,5 في المائة بسعر الصرف الثابت)، ويعزى ذلك إلى تحسن رقم المعاملات الموطد وإلى الإدارة الفعالة للتكاليف التشغيلية.

واستقر هامش الناتج قبل الاهلاك والاستهلاك (EBITDA) عند مستوى مرتفع بلغ 52,5 في المائة (زائد 0,2 في المائة خلال سنة بسعر الصرف الثابت).

وأضاف المصدر ذاته أن استثمارات مجموعة اتصالات المغرب دون احتساب الترددات والتراخيص، ارتفعت لتبلغ 5,72 مليار درهم لتمثل 20,7 في المائة من إيرادات المجموعة، تماشيا مع التوقعات السنوية.

وبرسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، بلغت التدفقات النقدية الصافية المعدلة للعمليات (CFFO) ما يلامس 7,18 مليار درهم، مسجلة انكماشا نسبته 12,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 (ناقص 13,4 في المائة بسعر الصرف الثابت)، تماشيا مع ارتفاع الاستثمارات

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