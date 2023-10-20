اتصالات المغرب..عدد الزبناء يناهز 75,1 مليون زبون

2023-10-20 / 11:39
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هبة بريس _ الرباط

بلغ عدد زبناء مجموعة (اتصالات المغرب) ما يناهز 75,1 مليون زبون برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، بانخفاض طفيف بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها بتاريخ 30 شتنبر الماضي، أن حظيرة الهاتف النقال بالمغرب بلغت ما يناهز 20 مليون زبون، وتواصل الاستفادة من الأداء الجيد لحظيرة الأداء الآجل التي تحقق 3,4 في المائة.

وأورد البلاغ أن حظيرة الهاتف الثابت استقرت عند 1,8 مليون خط عند متم شتنبر 2023، مشيرا إلى أن حظيرة الألياف البصرية “FTTH” (زائد 44 في المائة) تعوض بحصة كبيرة الانخفاض المسجل على مستوى خط المشترك الرقمي غير المتماثل (ADSL).

وعلى الصعيد الدولي، بلغ عدد زبناء حظيرة الهاتف النقال 51.145.000 زبون، موزعين على بوركينا فاسو (11.339.000) وساحل العاج (9.704.000) ومالي (8.358.000) وتشاد (6.007.000) وبنين (5.489.000) والنيجر (3.008.000) وتوغو (2.882.000) وموريتانيا (2.642.000) والغابون (1.486.000) وإفريقيا الوسطى (230.000).

كما بلغ عدد زبناء حظيرة الهاتف الثابت 383.000 زبون، موزعين على مالي (218.000) وبوركينا فاسو (75.000) والغابون (52.000)، وموريتانيا (38.000)، في حين بلغ عدد زبناء حظيرة الصبيب العالي 189.000 زبون

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‫5 تعليقات

  5. لا أنصح أبدأ باتصلات المغرب أصبحت سيئة جدا عروض التعبئة ضعيفة دقائق قليلة وميجات دغية كايمشيو

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