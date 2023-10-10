بلماضي ينتقد ملاعب الجزائر من جديد: “تعاقدت مع الفاف كمدرب و ليس بستاني”

2023-10-10 / 22:39
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هبة بريس ـ رياضة 

واصل مدرب المنتخب الجزائري فضح أكاذيب إعلام بلاده التي تسوق للجزائريين صورة مغلوطة عن واقع الملاعب و المنشآت الرياضية ببلادهم، حيث خرج مرة أخرى في ندوة صحفية لينتقد ملاعب الجزائر.

و قال بلماضي في ندوة صحافية بلماضي بأنه مستاء بشكل شديد، من مطالبة البعض بإقامته الدائمة في الجزائر، من أجل الوقوف على كل كبيرة وصغيرة تخص المنتخب الأول، مؤكدا أن من يخوضون في هذه المسائل يستهدفونه شخصيا، وفي هذا الخصوص قال بلماضي: “كل المنتخبات الكبيرة والقوية تعمل في أجواء هادئة بعيدة عن المشاكل والقيل والقال، على عكس منتخبنا الذي بات مستهدفا من بعض الأطراف التي تحاول في كل مرة الاصطياد في المياه العكرة، وإلا كيف نفسر تهجمها على شخصي في كل مناسبة إلى درجة أنها أصبحت تتطرق إلى مواضيع لا دخل لها فيها، على غرار ملف إقامتي بالجزائر”.

و أضاف مدرب الجزائر:”هذا الأمر يجرني للحديث عما حصل بخصوص أرضيات سيدي موسى بالجزائر شهر جوان و منتصف شهر جويلية وشهر أوت أيضا، ووقفت على أرضيات في حالة سيئة للغاية لقد كنت هنا قبيل شهر سبتمبر، ما دفعني لبرمجة التربص في مكان آخر، ماذا تريدونني أن أفعل هل أنام في مركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى، عقدي كمدرب و ليس بستاني، ولهذا لا يمكنني أن أسهر على سلامة العشب الطبيعي، الخاص بمركز سيدي موسى الذي لا علاقة لي بتدهور أرضياته”.

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