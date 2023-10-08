أسود “الفوتصال” يتوجون بلقب الدوري الدولي لكرواتيا
هبة بريس -
توج المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة بلقب الدوري الدولي لكرواتيا ، عقب فوزه على نظيره التركي بتسعة أهداف لواحد، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد.
وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من سفيان المسرار ( 3 أهداف)، وسفيان بوريط ( هدفان)، وعثمان بومزو، وسفيان البقالي،و إدريس الرايس فني و إسماعيل أمزال.
وبصم المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، على مشاركة متميزة في الدوري الدولي لكرواتيا، بتحقيقه نتيجة الفوز في جميع مباريات هذه المسابقة.
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