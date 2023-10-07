اتحاد طنجة يتجرع هزيمة ثقيلة أمام الوداد البيضاوي

هبة بريس -

فاز فريق الوداد الرياضي خارج ميدانه على إتحاد طنجة بثلاث أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت 7 أكتوبر، على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، برسم منافسات الدورة السادسة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول.

وسجل أهداف الوداد الرياضي الشرقي البحري (د 18 و65 و76).

وعقب هذه النتيجة، ارتقى الوداد الرياضي مؤقتا إلى المركز الأول بـ 13 نقطة، فيما ظل اتحاد طنجة في المركز الـ 12 بخمس نقاط.

وفي الدورة المقبلة، يستقبل الوداد الرياضي فريق مولودية وجدة، فيما يحل اتحاد طنجة ضيفا على فريق الجيش الملكي.

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