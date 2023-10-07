بالفيديو.. النصيري يتألق بهدف رائع وينقذ إشبيلية من الخسارة أمام رايو فاييكانو

أنقذ الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه اشبيلية من الخسارة بعدما سجل هدفا رائعا مساهما في تعادل قاتل أمام رايو فاييكانو بهدفين لمثلهما، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ووقع النصيري هدف التعادل لإشبيلية في الدقيقة 96 بضربة رأسية قوية.

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