بالفيديو.. النصيري يتألق بهدف رائع وينقذ إشبيلية من الخسارة أمام رايو فاييكانو
أنقذ الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه اشبيلية من الخسارة بعدما سجل هدفا رائعا مساهما في تعادل قاتل أمام رايو فاييكانو بهدفين لمثلهما، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
ووقع النصيري هدف التعادل لإشبيلية في الدقيقة 96 بضربة رأسية قوية.
⚽️🔥 المغربي 🇲🇦 يوسف النصيري ينقذ إشبيلية من الخسارة أمام رايو فاليكانو#الدوري_الاسباني | #إشبيلية_رايو_فايكانو #LaLiga | #SevillaFCRayo pic.twitter.com/wjZt57K9p5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 7, 2023
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6 تعليقات
النصيري في مستوى تصاعدي
النصيري واعر تبارك الله
احبك يا يوسف
لن أنسى إرتقائك في هدق البرتغال
ماشاءالله
ماشاءالله الله يحفظه لواليديه