مونديال 2030.. رونالدو: “معا سنبني أفضل عالم على الإطلاق”

2023-10-06 / 17:22
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هبة بريس - وكالات

تفاعل قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع اختيار الملف الثلاثي للمغرب إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لعام 2030.

وشارك النجم البرتغالي عبر حسابه في منصة “إكس”، تدوينة للمنتخب البرتغالي عن فوز الملف الثلاثي بشرف تنظيم مونديال 2030، وأرفقها برمز ليد وهي تصفق مع علم البرتغال.

وجاء في تدوينة المنتخب البرتغالي التي شاركها رونالدو مع متابعيه: “معا سنبني أفضل عالم على الإطلاق، إسبانيا والمغرب والبرتغال ستستضيف أكبر مسابقة رياضية في العالم”.

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‫6 تعليقات

  6. اسمع يا التعارجي ماذا هذا الاعب المحترم كيف تكلم عن مونديال 2030.مع العلم رولاندوا لديه فندق في مراكش. وانتحر يالمكروه.

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