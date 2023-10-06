مواجهات قوية في مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية
هبة بريس
سحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، قرعة مرحلة المجموعة لكأس الكونفدرالية.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري – فيوتشر المصري – سوبر سبورت الجنوب إفريقي – الهلال الليبي.
المجموعة الثانية: الزمالك المصري – ساغرادا الأنغولي – أكاديمية سوار الغيني – أبو سليم الليبي.
المجموعة الثالثة: ريفرز النيجيري – الإفريقي التونسي – دريمز الغاني – دو لوبيتو الأنغولي.
المجموعة الرابعة: نهضة بركان المغربي – ديابل الكونغولي – الملعب المالي – سيخوخون الجنوب إفريقي.
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3 تعليقات
لقب بركاني نهضة بركان فوي
الزمالك مكانه دوري أبطال إفريقيا ليس كأس الاتحاد
الإفريقي حتى هو فريق محترم