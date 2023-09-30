مطلق النار في “روتردام” الهولندية مغربي يعاني اضطرابا نفسيا

2023-09-30 / 21:03
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هبة بريس - متابعة

قالت الشرطة الهولندية إن فتاة توفيت متأثرة بجروحها التي أصيبت بها في إطلاق نار في فصل دراسي بحرم مستشفى جامعي ومنزل مجاور في روتردام بهولندا، ما يرفع عدد القتلى في الحادث إلى ثلاثة.

ونبهت السلطات الهولندية المستشفى الجامعي الذي كان يدرس فيه مطلق النار الذي قتل ثلاثة أشخاص في روتردام أمس الخميس، من أنه يعاني اضطرابات نفسية قبل وقوع الحادثة.

الرجل الذي يدعى فؤاد ل. كان يتصرف على نحو “مثير للقلق” ينم عن “اضطراب نفسي”. وأكدت قناة التلفزيون العامة الهولندية صحة ما جاء في رسالة النيابة العامة.

وقُتل ثلاثة أشخاص بعد أن فتح مسلح يرتدي ملابس قتالية وسترة واقية من الرصاص النار في منزل ومستشفى في مدينة روتردام الهولندية الخميس. وقالت الشرطة الهولندية للصحافيين إن دافع الهجوم لا يزال مجهولا. وألقي القبض على مطلق النار البالغ 32 عاما والذي أضرم النار أيضا في المنزل والمستشفى.

وقال قائد الشرطة فريد فيستربيكي للصحافيين إن الرجل اقتحم منزلا في المدينة الساحلية أولا وفتح النار ما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ 39 عاما وإصابة ابنتها البالغة 14 عاما بجروح خطيرة أدت إلى وفاتها في وقت لاحق.

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