مشهد نادر لإبل تسير وسط الثلوج في السعودية

في مشهد وصف بـ”النادر” ظهرت في مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قافلة من الإبل وهي تسير وسط الثلوج في السعودية.

ووثق فيديو على منصة “إكس”، الإبل وهي تتحرك وسط الضباب الكثيف وتمشي فوق الثلوج التي غطت رمال الصحراء بشكل شبه كامل.

وكشفت مصادر صحفية أن الفيديو تم تصويره في صحراء الطائف بالسعودية، وذلك بعد أن غطت الثلوج البيضاء الصحراء إثر سقوط كميات مهمة من البرد خلال الساعات الماضية.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، الأربعاء، “إنذار أحمر” لمنطقة القصيم وعدد من المناطق الأخرى.

وحذر المركز الحكومي من “أمطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية” في هذه المناطق.