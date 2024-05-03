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رجب طيب أردوغان

تركيا تعلق عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسرائيل

2024-05-03 / 09:33
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هبة بريس – وكالات

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن أنقرة أوقفت جميع عمليات التصدير والاستيراد إلى إسرائيل ومنها اعتبارا من الخميس.

وفي وقت لاحق مساء، أكدت وزارة التجارة التركية أن تركيا أوقفت جميع الصادرات والواردات إلى ومن إسرائيل اعتبارا من يوم الخميس، مشيرة إلى “تفاقم المأساة الإنسانية” في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان “تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات”.

وأضاف “تركيا ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة”

2024-05-03 / 09:33
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‫2 تعليقات

  2. تركيا أوقفت جميع صادراتها نحو إسرائيل. وهم مؤخرا القوات الجوية التركية اجرت مناورات جوية مع القوات الاسرائلية. بجوار جزيرة قبرص. انه النفاق جهرا علانية.

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