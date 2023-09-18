سيدة تفقد أطرافها الأربعة بعد “وجبة سمك

2023-09-18 / 13:45
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هبة بريس - وكالات

فقدت سيدة أميركية أطرافها الأربعة بعد تناولها وجبة سمك غير مطهية جيدا، في واقعة مأساوية بدأت بتحول يديها وقدميها إلى اللون الأسود.

وحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة “ميرور” البريطانية، أصيبت لورا باراخاس من ولاية كاليفورنيا بعدوى بكتيرية، بسبب عدم طهي سمك من نوع “تيلابيا” (بلطي) جيدا بعد شرائه من سوق محلية، في أواخر يوليو الماضي.

والخميس أجبرت السيدة صاحبة الـ40 عاما على الخضوع لعملية بتر لأطرافها من أجل إنقاذ حياتها، بعد أن أمضت نحو شهر ونصف في المستشفى وهي تكافح العدوى القاتلة.

وكانت لورا، وهي أم لطفل عمره 6 أعوام، طهت السمكة بنفسها وأكلتها، وفقا لصديقة قالت إنها “كادت أن تفقد حياتها” بسبب الحادث.

وقالت صديقتها آنا ميسينا لوسائل إعلام محلية: “كان الأمر ثقيلا علينا جميعا. إنه أمر فظيع. كان من الممكن أن يحدث هذا لأي واحد منا. كادت أن تفقد حياتها”.

وأوضحت آنا أن صديقتها وضعت في غيبوبة مستحثة طبيا، وأضافت: “كانت أصابع يديها وقدميها وشفتها السفلية سوداء. عانت تعفن الدم الكامل والفشل الكلوي”.

ويقول الأطباء إن العدوى التي أصابت لورا كانت على الأرجح ناجمة عن بكتيريا “فيبريو فولنيفيكاس”، التي تعيش في بيئات مائية، وحذرت منها مؤخرا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

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