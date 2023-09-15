الجمارك تقرر 19 شتنبر آخر يوم لمرور المساعدات بطريقة شخصية

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

علمت “هبة بريس” من مصادرها الخاصة أن العملية الإستثنائية التي بادرت إليها إدارة الجمارك والضرائب المباشرة والغير المباشرة للسماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى ضحايا زلزال الحوز ستنتهي يوم 19 شتمبر من السنة الجارية، فيما يبقى الباب مفتوحا كعادته في وجه تلك المساعدات أو غيرها لكن عبر الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار.

واعتبارا من يوم الأربعاء المقبل سيتعين على قوافل المساعدات الموجهة لضحايا الزلزال أو غيرهم التقيد بالتنسيق مع المنظمات والجمعيات أو الجماعات القروية والحضرية أو مؤسسات أخرى تعمل في إطار المنفعة العامة، وذلك باعتماد كل المساطر والإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون الجمارك في هذا الباب.

وكانت إدارة الجمارك بقرار من مديرها “عبد اللطيف العمراني” قد فتحت الباب مباشرة بعد الزلزال أمام مساعدات مغاربة العالم الذين هبوا من كل حذب وصوب محملين ببعض الإحتياجات الضرورية لمساعدة منكوبي زلزال الحوز ، وجندت طواقمها العاملة في كل الموانئ المغربية بغية تسريع دخول الإعانات الإنسانية التي ينقلها الأشخاص الذاتيين إلى أرض الوطن معتمدة في ذلك على تصريح بالشرف يؤكد وجهة المساعدات إلى متضرري الزلزال ، وقد ابانت خلال هذه المحنة عناصر الجمارك بمختلف رتبها عن علو كعب ونكران للذات في التعاطي مع الكم الهائل من القوافل القادمة من الخارج، ودائما في إطار ما يسمح به القانون والإستثناء سيما بعدما تكشف عدد الضحايا من القتلى والجرحى والمنكوبين.

وتبقى الإشارة أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن هي من ستتكلف باستلام تلك المساعدات في الحدود ونقلها إلى المتضررين من زلزال الحوز والمناطق المنكوبة.

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