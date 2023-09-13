نشطاء يناشدون مؤثرين وفنانين:”باراكة من استغلال مآسي الناس”

نجلاء مزيان: هبة بريس

ناشد العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي جميع الفنانين و المؤثرين الذين تفاعلوا مع حملة تقديم المساعدات للأشخاص المتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب مجموعة من المدن المغربية ٠

واستنكر ذات الرواد لجوء العديد من المشاهير إلى توثيق جميع المساعدات وكذا وجوه الأطفال و المتضررين من هذا الزلزال، فضلا عن نشره بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر النشطاء نفسهم، أن كل من ينشر صور الأطفال و ضحايا الزلزال أو أي فاجعة أخرى، وكل من يخول له نفسه استغلال مآسي الناس من أجل تحقيق مشاهدات عالية والبحث عن التفاعل، يجب أن يحاسب وأن تتخد في حقه الإجراءات اللازمة.

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