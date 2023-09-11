دنيا بطمة تعلن تأجيل جلسة قضيتها ضد سعيدة شرف
نجلاء مزيان: هبة بريس
أعلنت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن تأجيل جلسة القضية التي رفعتها ضد مواطنتها سعيدة شرف و أحد المؤثرين بمنصات التواصل الاجتماعي.
وكشفت الفنانة المغربية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن تأجيل الجلسة بسبب التماس محامي سعيدة شرف مهلة لإعداد الدفاع.
وقالت بطمة :”السلام عليكم أحبابي، اليوم 11/9 كانت جلسة تخص ملف سعيدة شرف ورضا البوزيدي الملقب ب (ولد الشينوية)، بسبب التماس محامي المشتكى بها مهلة لإعداد الدفاع وهذا اجراء عادي”.
وواصلت قائلة :”بالنسبة لرضا البوزيدي تم تعديل معلوماته الشخصية نظرا لتشابه الأسماء مع شخص آخر، وتم التأجيل لتاريخ 9/10/2023 وسيتم استدعاؤه للجلسة المقبلة وشكرا”.
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2 تعليقات
تفوووو
كفانا من التفاهات مستقبل البلاد لا يعتمد على مثل هؤلاء علينا بتشجيع القطاعات المنتجة والمؤطرة أما هؤلاء لايعرفون ولا يمثلوننا نحن الشعب المغربي