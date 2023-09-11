زلزال الحوز.. عبد الصمد الغرفي يكشف عن خبر حزين

القسم الفني: هبة بريس

بحسرة و ألم شديدين، أعلن الفنان المغربي عن خبر محزن عبر حائطه الفايسبوكي، والمتعلق بضحايا الزلزال في المنطقة التي تم فيها تصوير سلسلة “حديدان”.

و كشف الفنان المغربي عبر ذات المنصة عن وفاة أغلبية سكان المنطقة السالف ذكرها قائلا:”الله أكبر، المنطقة لي صورنا فيها حديدان، وزهر، ومريشة، أغلبية الناس لي نعرفهم تم ماتو والدواور كلشي راب”.

واختتم المتحدث ذاته قائلا :”الاخوان دوار أيت بريهي ايجوكاك كاين شي اخبار عليه؟”.

وجدير بالذكر أنه إلى حدود الساعة العاشرة من يومه الإثنين 11 شتنبر الجاري، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2497 شخصا، وعدد الجرحى 2476.

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