اشتهرت بأعمالها العالمية..سلمى حايك تعلن تضامنها مع ضحايا الزلزال

القسم الفني: هبة بريس

ساندت النجمة العالمية سلمى حايك ضحايا ومصابي زلزال الحوز الذي وقع مساء الجمعة، وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا والجرحى.

ونشرت “سلمى” صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، شرحت من خلالها كيفية مساعدة ومساندة ضحايا ومصابي الزلزال.

وعلقت قائلة: “3 طرق لمساعدة ضحايا زلزال المغرب، الطريقة الأولى هي التبرع، والطريقة الثانية هي التوقيع على عريضة تطلب من الكونغرس مساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، والثالثة هي نشر هذه الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي.”

وأضافت “سلمى” قائلة: “الأخبار المأساوية لزلزال المغرب حطمت قلبي، لقد خلف الزلزال القاتل وراءه آلاف الضحايا الذين يحتاجون إلى المأوى والغذاء والأغطية والمساعدات المالية، قلبي معكم”.

وجدير بالذكر أن سلمى حايك هي ممثلة مكسيكية أمريكية، ولدت في 2 سبتمبر 1966 في المكسيك، وهي ابنة رجل الأعمال المكسيكي من أصل لبناني سامي حايك، وأم مكسيكية من أصل إسباني هي ديانا جيمينيز.

واشتهرت بتقديم عدد من أشهر الأعمال السينمائية طوال مسيرتها الفنية، والتي تعاونت خلالها مع أبرز وألمع نجوم هوليوود، ومن بينهم أنطونيو بانديراس، وصامويل إل جاكسون، وآدم ساندلر، وبينيلوبي كروز، وويل سميث، كما تم ترشيحها مرة واحدة لجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة في دور رئيسي عن دراما السيرة الذاتية فريدا في عام 2003″.

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