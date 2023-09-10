الفاتيكان: البابا فرانسيس يصلي من أجل ضحايا زلزال المغرب

2023-09-10 / 18:24
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عبد اللطيف الباز – هبة بريس

بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ، خاطب صباح اليوم البابا فرانسيس المؤمنين الحاضرين في الساحة الفاتيكانية ومن استمعوا إليه عبر الإذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي وأطلق نداء من أجل مساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية.

وأعرب بابا الفاتيكان ، عن تضامنه مع ضحايا الزلزال الذي شهده المغرب.

وقال بابا الفاتيكان، أمام حشود في ساحة القديس بطرس، عقب صلاة التبشير الملائكي: “أصلي من أجل الجرحى، ومن أجل الذين فقدوا أرواحهم، الكثيرين، ومن أجل أقاربهم.

ووجه البابا فرنسيس الشكر لعمال الإنقاذ على جهودهم لمساعدة ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص.

هذا وأعلن مجلس أساقفة إيطاليا بتخصيص 300 ألف أورو. للمساهمة في تقديم المساعدة لمتضرري الزلزال بالمغرب.

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