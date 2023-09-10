إسرائيل تعيد فتح معبر “كرم أبو سالم” لاستئناف الصادرات من غزة

هبة بريس

أعادت إسرائيل، الأحد، فتح معبر كرم أبو سالم التجاري، لاستئناف الصادرات الفلسطينية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل، بعد إغلاقه نحو أسبوع على خلفية محاولة تهريب “متفجرات”.

وأوضح مسؤول فلسطيني في المعبر، لوكالة فرانس برس: “تمّ صباح اليوم استئناف التصدير من قطاع غزة إلى الضفة والجانب الإسرائيلي والخارج”.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “عددا من الشاحنات، إحداها محملة بملابس جاهزة وأخرى محملة بحديد الخردة، دخلت إلى المعبر في ساعة مبكرة من صباح الأحد، باتجاه الجانب الإسرائيلي”.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت، الإثنين، أنها علّقت كل صادرات البضائع من القطاع، بعدما أحبطت محاولة لتهريب متفجرات.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إن الجيش “عثر عند معبر كرم أبو سالم على عدة كيلوغرامات من المتفجرات عالية الجودة، مخبأة ضمن شحنة ملابس تحملها 3 شاحنات”.

وأضافت أن “الشحنات ستُستأنف بالتماشي مع التقييمات اللاحقة للوضع”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0