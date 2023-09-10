Trucks resume transit through the commercial crossing of Karm Abu Salem, or Kerem Shalom, in Rafah in the southern Gaza Strip on September 10, 2023 as Israel ends a suspension of exports from the Palestinian territory. Exports from the Gaza Strip to Israel resumed on September 10 as Israel reopened a trade crossing, a Palestinian official said, days after the gateway was shut over an alleged attempt to smuggle explosives from the coastal enclave. (Photo by SAID KHATIB / AFP)

إسرائيل تعيد فتح معبر “كرم أبو سالم” لاستئناف الصادرات من غزة

2023-09-10 / 11:58
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هبة بريس

أعادت إسرائيل، الأحد، فتح معبر كرم أبو سالم التجاري، لاستئناف الصادرات الفلسطينية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل، بعد إغلاقه نحو أسبوع على خلفية محاولة تهريب “متفجرات”.

وأوضح مسؤول فلسطيني في المعبر، لوكالة فرانس برس: “تمّ صباح اليوم استئناف التصدير من قطاع غزة إلى الضفة والجانب الإسرائيلي والخارج”.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “عددا من الشاحنات، إحداها محملة بملابس جاهزة وأخرى محملة بحديد الخردة، دخلت إلى المعبر في ساعة مبكرة من صباح الأحد، باتجاه الجانب الإسرائيلي”.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت، الإثنين، أنها علّقت كل صادرات البضائع من القطاع، بعدما أحبطت محاولة لتهريب متفجرات.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إن الجيش “عثر عند معبر كرم أبو سالم على عدة كيلوغرامات من المتفجرات عالية الجودة، مخبأة ضمن شحنة ملابس تحملها 3 شاحنات”.

وأضافت أن “الشحنات ستُستأنف بالتماشي مع التقييمات اللاحقة للوضع”.

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