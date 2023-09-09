زلزال الحوز.. رئيس البرلمان العربي يعزي المغرب

هبة بريس

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة لجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وحكومة وبرلمان وشعب المغرب، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن المغربية مساء أمس، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.

وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي مع المملكة المغربية في هذا الحادث الجلل، داعيًا الله أن يرحم الضحايا ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بسرعة بالشفاء العاجل.

هذا ويشار الى أنه في حصيلة محينة للهزة الأرضية التي ضربت مساء يوم الجمعة 8 شتنبر 2023، وحدد مركزها بجماعة “إغيل” بإقليم الحوز، بلغ عدد الضحايا، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح يومه السبت 9 شتنبر الجاري، 820 حالة وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

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