رئيس الوزراء الإسباني يلغي مشاركته في قمة العشرين لإصابته بكوفيد

2023-09-07 / 22:13
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت مدريد الخميس أنّ رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ألغى مشاركته في قمّة مجموعة العشرين المقرّرة يومي 9 و10 أيلول/سبتمبر الحالي في الهند بسبب إصابته بكوفيد.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان إنّ سانشيز “خضع لفحص كوفيد الإلزامي للمشاركة في قمّة مجموعة العشرين وقد أتت النتيجة إيجابية”.

وأشار البيان إلى أنّ نتيجة الفحص ظهرت عصر الخميس وبالتالي فإنّ رئيس الوزراء “لن يتمكن من الذهاب إلى نيودلهي”.

وطمأن البيان إلى أنّ سانشيز الذي سبق له أن أصيب بفيروس كوفيد هو الآن “بحالة جيّدة وسيواصل العمل من المنزل”.

وبحسب البيان فإنّ إسبانيا ستتمثّل في مجموعة العشرين بكل من وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينيو.

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