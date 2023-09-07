ريم طارق تنهي خلافها مع طليقها أحمد شاكوش

القسم الفني: هبة بريس

أعلنت ريم طارق، طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، انتهاء الخلافات التي نشبت بين الطرفين خلال الشهور القليلة الماضية، وكانت أزمتهما حديث السوشيال ميديا والبرامج التيلفزيونية على مدار تلك الفترة.

وأضافت “طارق” خلال فيديو خاص لبرنامج “دعوة فرح” من تقديم الإعلامية فرح شعبان، والمذاع على قناة «هى» قائلة: “الحمد لله أخدت كل حقوقي الشرعية من حسن، والحمد لله إني طلعت شخص كويس، وهو كمان شخص كويس، وراجل محترم”.

وواصلت قائلة:”وكل اللي حصل ده كان سوء تفاهم وتدخل أكتر من طرف، وأي حد سيرته جت في الموضوع، سواء من أهله أو من أهلي أو مامته، ف حقهم على راسي وكل شىء قسمة ونصيب”.

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