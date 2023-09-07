ريم طارق تنهي خلافها مع طليقها أحمد شاكوش

2023-09-07 / 21:46
0
القسم الفني: هبة بريس

أعلنت ريم طارق، طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، انتهاء الخلافات التي نشبت بين الطرفين خلال الشهور القليلة الماضية، وكانت أزمتهما حديث السوشيال ميديا والبرامج التيلفزيونية على مدار تلك الفترة.

وأضافت “طارق” خلال فيديو خاص لبرنامج “دعوة فرح” من تقديم الإعلامية فرح شعبان، والمذاع على قناة «هى» قائلة: “الحمد لله أخدت كل حقوقي الشرعية من حسن، والحمد لله إني طلعت شخص كويس، وهو كمان شخص كويس، وراجل محترم”.

وواصلت قائلة:”وكل اللي حصل ده كان سوء تفاهم وتدخل أكتر من طرف، وأي حد سيرته جت في الموضوع، سواء من أهله أو من أهلي أو مامته، ف حقهم على راسي وكل شىء قسمة ونصيب”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نجوى كرم من أكادير: زيت الأركان مفيد جدا في التجميل ومفاجآت مبرمجة لجمهور تيميتار

نجوى كرم من أكادير: زيت الأركان مفيد جدا في…

2023-09-07 / 20:06
Photo of “حبيبي”.. أمينوكس يفرج عن “تيزر” جديده الفني

“حبيبي”.. أمينوكس يفرج عن “تيزر” جديده الفني

2023-09-07 / 17:03
Photo of بحضور الكاتب العام لولاية جهة فاس انطلاقة موسم مولاي ادريس الأزهر بمنوعات عيساوية و أندلسية

بحضور الكاتب العام لولاية جهة فاس انطلاقة موسم مولاي…

2023-09-07 / 15:23
Photo of بعد 3 أشهر على ولادة طفلهما.. انفصال نور الفلاح وآل باتشينو

بعد 3 أشهر على ولادة طفلهما.. انفصال نور الفلاح…

2023-09-07 / 12:25
Photo of خسرت مليون دولار.. شيرين عبد الوهاب تتهم شخصا بالسرقة

خسرت مليون دولار.. شيرين عبد الوهاب تتهم شخصا بالسرقة

2023-09-07 / 10:05
Photo of “خساسة”…نظام الكابرانات يمنع “بابليون “من المشاركة بمهرجان ” تيمتار ” باكادير

“خساسة”…نظام الكابرانات يمنع “بابليون “من المشاركة بمهرجان ” تيمتار…

2023-09-06 / 22:24
Photo of مهرجان الفيلم بطنجة .. لائحة الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية

مهرجان الفيلم بطنجة .. لائحة الأفلام المشاركة في المسابقات…

2023-09-06 / 21:30
Photo of في أول تعليق له..هل لمح أحمد سعد للصلح بينه و بين طليقته؟

في أول تعليق له..هل لمح أحمد سعد للصلح بينه…

2023-09-06 / 17:27
Photo of ما حقيقة الاستغناء عن ابتسام تسكت في فيلم سينمائي؟

ما حقيقة الاستغناء عن ابتسام تسكت في فيلم سينمائي؟

2023-09-06 / 13:42
Photo of “تعرضت للتحرش في طفولتي مرارًا”..فنانة عربية تثير الجدل

“تعرضت للتحرش في طفولتي مرارًا”..فنانة عربية تثير الجدل

2023-09-06 / 12:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق