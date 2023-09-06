المنصوري تقدم لأخنوش عرضا حول الصيغة المحينة لمشروع “دعم السكن”

2023-09-06 / 15:21
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هبة بريس - الرباط

بناءًا على توجيهات الملك محمد السادس، وبهدف تحسين ظروف المعيشة وتخفيف العبء على الأسر، قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم الإثنين 4 شتنبر 2023 بمقر رئاسة الحكومة، عرضا حول الصيغة المحينة لمشروع المرسوم المتعلق بالدعم المباشر للسكن.

وسيغير هذا المرسوم المقاربة التي كانت معتمدة سابقا بخصوص دعم السكن، وذلك باعتماد برنامج جديد مبني على الدعم المباشر للطبقات الاجتماعية والمتوسطة.

هذا و يوجد المرسوم حاليا بالأمانة العامة للحكومة، قصد وضع اللمسات الأخيرة والمصادقة عليه من أجل تسريع إخراجه للوجود.

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