تطوّر جديد في قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

القسم الفني: هبة بريس

لا يزال حادث السير الذي تعرّضت له الفاشينيستا فاطمة المؤمن في الكويت وأودى بحياة شخصين، يشغل الرأي العام الكويتي والعربي.

وفي آخر التطورات، أعلن أحد المصابين في الحادث عن نجاح العمليات الجراحية التي خضع لها أول أمس الأحد.

وأكد عبدالله، عم الشاب المصاب يوسف الشتيلي المطيري، أنه خضع لعمليتين جراحيتين في وقت واحد، لمعالجة إصاباته البليغة في قدمه اليسرى ويده اليسرى.

ونشر شقيقه عبر صفحته في موقع X مقطع فيديو ظهر فيه شقيقه أثناء دخوله وخروجه من غرفة العمليات، وأرفقها بالتعليق التالي: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، للتو خرج أخي من غرفة العمليات بعد خضوعه لجراحة ثانيه تكللت بالنجاح بفضل من الله، اللهم لك الحمد، والشكر لكل من ساندنا بالدعاء… أسأله ألا يريكم مكروهاً”.

وبدوره، نشر عمّ الشخص المصاب صورة أخرى توثّق لحظة دخول ابن أخيه إلى غرفة العمليات،وعلق عليها: “بسم الله الشافي المعافي، دخل ابن أخي يوسف أحد المصابين في حادث الفاشينيستا غرفة العمليات لإجراء العملية الثانية، لا تنسوه بالدعاء يا كرام”.

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