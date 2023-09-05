وزارة الثقافة: دعم بقيمة 7.43 مليون درهم للجمعيات والهيئات والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية

هبة بريس

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن نتائج دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية برسم سنة 2023، والذي بلغت قيمته ما مجموعه 43ر7 مليون درهم.

وذكر الوزارة في بلاغ لها أن اللجنة المكلفة بدراسة عروض المشاريع المرشحة للدعم برسم سنة 2023 عقدت سلسلة من الاجتماعات للبت في المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم، واستقر رأيها على دعم 159 مشروعا من ضمن 742 ملفا، بتكلفة إجمالية بلغت 43ر7 مليون درهم.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المشاريع تتوزع على التظاهرات الثقافية (59 مشروعا)، والمهرجانات الثقافية والفنية (98 مشروعا)، والجمعيات الشريكة (مشروعان).

وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.513 الصادر يوم 13 ماي 2013، المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، والقرار المشترك بين وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1387.15 الصادر في 9 مارس 2015، المتعلق بتحديد كيفية دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.

كما يأتي هذا الدعم، حسب البلاغ، تعزيزا لسياسة القرب الثقافي التي تنهجها الوزارة في مجال دعم البرامج والأنشطة الثقافية والفنية.

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