بطريقته الخاصة.. مغربي من أبناء الجالية يحتج ضد “مافيا العقار” ببوسكورة

2023-09-05 / 11:42
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هبة بريس

بطريقته الخاصة، احتج مواطن مغربي من أبناء الجالية، ضد “مافيا العقار” بمنطقة بوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء.

وقام المواطن المذكور، بإلصاق لافتة كبيرة على خلفية سيارته المرقمة بترقيم أجنبي، تتضمن نداء الى الملك ضد مافيا العقار بمنطقة بوسكورة.

ووفق اللافتة، فيشتكي المواطن من “مافيا الفساد والتزوير والسطو على العقارات بمنطقة بوسكورة والمكونة من مستشارين وأعضاء مجالس منتخبة بجماعة بوسكورة والمتعلقة بالاستيلاء على الأراضي والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتكوين عصابة اجرامية بالضرب والجرح واعتراض السبيل ومحاولات القتل”.

ووجه المشتكي، نداءه لعاهل البلاد بالتدخل لإعادة حقه وإنصافه ضد مافيا العقار.

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