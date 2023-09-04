حماية المستهلك ..سوق المحروقات هو السبب الأساسي في جميع الزيادات

هبة بريس _ الرباط

قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ان وضع سوق المحروقات، والارتفاعات المتتالية في أسعار الغازوال والبنزين غير سليم

وسجلت الجامعة في بلاغ لها إن المستهلك المغربي يتعايش مع موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار جميع المواد الغذائية و الصناعية و الخدماتية، وهو الوضع الذي ينهك باستمرار قدرته الشرائية.

ونبهت “حماية المستهلك” إلى أن سوق المحروقات بالمغرب، هو السبب الأساسي في جميع الزيادات، وقد عرف في الآونة الأخيرة خمس زيادات متتالية تمت في ظرف شهر غشت 2023، رغم استقرار أسعارها على الصعيد الدولي، مع العلم أن المشتريات النفطية لا تتم يوميا.

وأبرزت الجامعة أن تبعيات ارتفاع أسعار المحروقات غير المبرر، طال حتى خدمات بريد المغرب، ليصل ارتفاع سعر بعث رسالة عادية الى نسبة %9.33 مع زيادة درهمين فيما يخص رسالة مضمونة ذات الوزن الأدنى.

ودعا البلاغ إلى ضمان مبدأ شفافية السوق من خلال احترام حق المستهلك في الاعلام، والتدخل الحازم من لدن السلطات والمؤسسات المعنية من أجل امتثال جميع الفاعلين داخل السوق للقوانين، وخاصة عدم القيام بالممارسات المنافية لقواعد وضوابط حرية الأسعار والمنافسة.

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