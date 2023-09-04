حماية المستهلك ..سوق المحروقات هو السبب الأساسي في جميع الزيادات

2023-09-04 / 18:23
0
هبة بريس _ الرباط

قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ان وضع سوق المحروقات، والارتفاعات المتتالية في أسعار الغازوال والبنزين غير سليم

وسجلت الجامعة في بلاغ لها إن المستهلك المغربي يتعايش مع موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار جميع المواد الغذائية و الصناعية و الخدماتية، وهو الوضع الذي ينهك باستمرار قدرته الشرائية.

ونبهت “حماية المستهلك” إلى أن سوق المحروقات بالمغرب، هو السبب الأساسي في جميع الزيادات، وقد عرف في الآونة الأخيرة خمس زيادات متتالية تمت في ظرف شهر غشت 2023، رغم استقرار أسعارها على الصعيد الدولي، مع العلم أن المشتريات النفطية لا تتم يوميا.

وأبرزت الجامعة أن تبعيات ارتفاع أسعار المحروقات غير المبرر، طال حتى خدمات بريد المغرب، ليصل ارتفاع سعر بعث رسالة عادية الى نسبة %9.33 مع زيادة درهمين فيما يخص رسالة مضمونة ذات الوزن الأدنى.

ودعا البلاغ إلى ضمان مبدأ شفافية السوق من خلال احترام حق المستهلك في الاعلام، والتدخل الحازم من لدن السلطات والمؤسسات المعنية من أجل امتثال جميع الفاعلين داخل السوق للقوانين، وخاصة عدم القيام بالممارسات المنافية لقواعد وضوابط حرية الأسعار والمنافسة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إنزكان : الحرب على سماسرة المحاكم ..توقيف جمركي ” مزيف “

إنزكان : الحرب على سماسرة المحاكم ..توقيف جمركي ”…

2023-09-04 / 19:02
Photo of توريد القمح الروسي إلى المغرب “.. هل يحد من عجز الموازنة؟

توريد القمح الروسي إلى المغرب “.. هل يحد من…

2023-09-04 / 18:41
Photo of اكتشاف غير مسبوق لنوعين جديدين من الديناصورات بخريبكة

اكتشاف غير مسبوق لنوعين جديدين من الديناصورات بخريبكة

2023-09-04 / 18:10
Photo of مطار وجدة أنجاد: لا اضطراب في برنامج الرحلات الجوية بسبب الأمطار

مطار وجدة أنجاد: لا اضطراب في برنامج الرحلات الجوية…

2023-09-04 / 16:08
Photo of مواطنون يلجأون إلى “القروض الصغرى” لمواجهة تكاليف الدخول المدرسي

مواطنون يلجأون إلى “القروض الصغرى” لمواجهة تكاليف الدخول المدرسي

2023-09-04 / 15:12
Photo of بـ 8 مدن.. الأمن يعتقل 112 شخصا متورطا في ترويج مخدر “البوفا”

بـ 8 مدن.. الأمن يعتقل 112 شخصا متورطا في…

2023-09-04 / 14:54
Photo of صدم رجل أمن وتسبب في وفاته.. إيقاف سائق دراجة نارية بالبيضاء

صدم رجل أمن وتسبب في وفاته.. إيقاف سائق دراجة…

2023-09-04 / 13:33
Photo of باب سبتة.. حجز 40 كلغ من مخدر الشيرا وإحباط تهريب مبالغ مالية مهمة

باب سبتة.. حجز 40 كلغ من مخدر الشيرا وإحباط…

2023-09-04 / 13:19
Photo of تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-09-04 / 12:07
Photo of البيضاء.. الأمن يوقف متورطين في تبادل العنف بالشارع العام

البيضاء.. الأمن يوقف متورطين في تبادل العنف بالشارع العام

2023-09-04 / 12:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق