أثار قلق محبيه.. تفاصيل الوضع الصحي للشيف بوراك

2023-09-04 / 17:02
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القسم الفني: هبة بريس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للشيف بوراك وهو  داخل إحدى المُستشفيات،الأمر الذي أثار قلق محبيه ومتابعيه على حالته الصحية.

ونشر الشيف بوراك صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، مرفوقة بتعليق جاء فيه:”فحص طبي سريع”.

وقالت تقارير صحفية إن بوراك عانى في وقت سابق من التهاب الزائدة الدودية وهو الأمر الذي استدعى استئصالها داخل إحدى المُستشفيات التركية.

وجه الشيف التركي بوراك رسالة شكر إلى جمهوره،قائلا: “لقد أجريت عملية جراحية صغيرة، شكرا جزيلا لكم و على دعواتكم الجميلة، بارك الله فيكم.. شكرًا لكم على كل رسائل الدعم التي جعلتني أتحسن كثيرا” .

كما أوضح صديق بوراك، أن الشيف التركي بحالة جيدة، ولا يعاني من أي أمراض كما ادعى البعض، وأنه في الوقت الحالي يزاول مهنته ويشرف على مطاعمه بتركيا.

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