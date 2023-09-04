باب سبتة.. حجز 40 كلغ من مخدر الشيرا وإحباط تهريب مبالغ مالية مهمة

2023-09-04 / 13:19
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هبة بريس

تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، خلال 24 ساعة الماضية، من حجز 40 كلغ من مخدر الشيرا ومن إحباط تهريب مبالغ مالية مهمة بالعملة الصعبة.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك والأمن الوطني بمنطقة مراقبة السيارات المغادرة بمعبر باب سبتة تمكنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من حجز 40 كلغ من مخدر الشيرا مخبأة بعناية في عدة تجاويف معدة على مستوى لوحة القيادة وهيكل سيارة خفيفة مرقمة بإسبانيا.

وأضاف المصدر نفسه أنه تمت إحالة سائق السيارة، الذي يحمل الجنسية الإسبانية، على الشرطة القضائية من أجل استكمال البحث في هذه القضية، بينما قامت الجمارك بحجز السيارة.

في عملية ثانية، قامت عناصر الجمارك العاملة بمنطقة الدخول، مساء أمس الأحد، بإحباط تهريب أكثر من 87 ألف أورو إثر تفتيش دقيق خضعت له سيارة مرقمة بفرنسا، يقودها مواطن يحمل الجنسية ذاتها كان ينوي إدخال هذه العملة دون القيام بإجراءات التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وكانت هذه المبالغ المالية مخبأة بعناية في ملاءة أسفل صفيحة خشبية بالصندوق الخلفي للسيارة، وبين ملابس والأمتعة الشخصية للركاب.

وتم تسليم سائق السيارة، بتعليمات من النيابة العامة، إلى مصالح الشرطة بمعبر باب سبتة، قصد استكمال البحث.

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