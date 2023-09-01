إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات بباب سبتة

هبة بريس

أحبطت عناصر الجمارك والأمن بموقع باب سبتة، أمس الخميس، محاولة تهريب كمية من مخدر الشيرا.

وأوضح مصدر جمركي أنه تم خلال عملية مراقبة روتينية مشتركة بين عناصر الجمارك والأمن، من ضبط وحجز 17.4 كلغ من مخدر الشيرا على شكل صفائح كانت مخبأة بعناية داخل خزان وقود سيارة من نوع “مرسيديس أو 220” مسجلة بالمغرب يقودها مقيم بالمغرب .

وتم إحالة الموقوف على الشرطة القضائية الولائية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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