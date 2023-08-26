رفيق بوبكر وعلي الطاهري يكشفان مغامرات مثيرة في”هوليود سمايل”

القسم الفني: هبة بريس

قدم المخرج علي الطاهري والفنان رفيق بوبكر بحضور الفنان طارق الخالدي والمنتجة ليلى فنان والموزع السينمائي محمد العلوي، الخطوط العريضة للفيلم السينمائي الجديد “هوليود سمايل”، في ندوة صحفية بالدار البيضاء، قبل انطلاق الفيلم رسميا في السادس من شتنبر المقبل في القاعات السينمائية بالمغرب مع إمكانية عرضه بالوطن العربي كذلك.

وعبر رفيق بوبكر عن سعادته البالغة بخروج هذا الفيلم الكوميدي الاستثنائي في هذا التوقيت لما له من وقع عليه خصوصا أنه ظهر بشكل كوميدي لكن مختلف عما سبق، وقدم فيه كل ما لديه وأبدع في أداء مشاهده، مؤكدا أنه فيلم عائلي بامتياز.

من جهته دعى المخرج علي الطاهري الجمهور المغربي لاكتشاف الفيلم بداية من السادس من شتنبر المقبل، مثنيا في الوقت نفسه على كل طاقم العمل السينمائي الجديد الذين قاموا بمجهودات جبارة لإخراج هذا الفيلم للوجود.

ويحكي الفيلم السينمائي الجديد في قالب كوميدي قصة كريم، صانع أسنان متوسط الدخل يطمح إلى تغيير وضعه الاجتماعي فيحاول إقناع صديقته “النكافة” رقية لشراء غشاء فم ذهبي مقابل إعطائه سيارتها الفاخرة ليموزين،غير أنه و لسوء حظه ستفارق “النكافة” الحياة ويفقد معها السيارة وطقم الأسنان الذهبي لتبدأ سلسلة جديدة من المغامرات.

وجدير بالذكر أنه إلى جانب رفيق بوبكر وسكينة درابيل، يشارك في هذا العمل العديد من الممثلين المغاربة من بينهم رجاء لطيفين وشهرزاد بطمة، هناء لمريني، طارق الخالدي، حياة عبي، نوفل بنموسى ونبيل لطرش…

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