معبر باب مليلية .. حجز أزيد من 57 كلغ من مخدر الشيرا داخل سيارة أجنبية

2023-08-23 / 16:10
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هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر الجمارك بمعبر باب مليلية، صباح اليوم الأربعاء 23 غشت الجاري، من إفشال محاولة تهريب كمية من المخدرات كان يراد تهريبها إلى أوروبا.

وحسب مصادر مطلعة، أنه تم التمكن من ضبط كمية تقدر ب 57 كيلوغرام من مخدر “الشيرا”، وذلك خلال الساعات الأولى من صبيحة هذا اليوم، معدة للتهريب خارج التراب الوطني، في سيارة من نوع “مرسديس”، بعدما أخضعتها لعملية تفتيش روتينية.

ولفتت نفس المصادر، إلى أن السيارة التي كانت بداخلها شحنة المخدرات المهربة، تحمل لوحة ترقيم فرنسية، مخبأة بعناية فائقة داخل تجاويف لوحة القيادة وهيكل السيارة.

وهذا، قامت السلطات بالحجز على كمية المخدرات، فيما تم تسليم صاحب السيارة الموقوف للشرطة القضائية، لإجراء المزيد من التحقيق، وذلك بإشراف من النيابة العامة المختصة.

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