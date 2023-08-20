49 في المائة من المغاربة يُقبلون على السياحة الوطنية مرة واحدة على الأقل في السنة

هبة بريس - و م ع

كشف استقصاء أجرته مجموعة “سنيرجيا” (Sunergia) أن نصف المغاربة تقريبا (49 في المائة) يقبلون على السياحة الوطنية مرة واحدة على الأقل في السنة، دون احتساب الزيارات العائلية ودعوات الأصدقاء.

وأوضح الاستقصاء الذي يحمل عنوان “المغاربة، السفر والسياحة الوطنية”، أن أغلب المستجوبين (99 في المائة) سيسافرون مع العائلة أو الأصدقاء، وستضم الرحلة، إلى جانب المسافر المستجوب، ما بين شخص إلى 8 أشخاص، مضيفا أن 33 في المائة من الأشخاص المستجوبين يعتزمون السفر لمدة 7 أيام، ويخطط 19 في المائة للسفر لمدة تقل عن 7 أيام، في حين سيسافر 17 في المائة لمدة 10 أيام.

وأكد الاستقصاء أيضا أن ثلث المغاربة يعتزمون الإقبال على السياحة الوطنية هذا الصيف، في حين تبلغ الميزانية التقريبية المخصصة للسفر 7600 درهم.

وبخصوص نوع السكن، أضاف المصدر ذاته أن 66 في المائة من المستجوبين يختارون الإقامة في منازل مستأجرة، مبرزا أن “الفنادق تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 29 في المائة من المغاربة، ولاسيما بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة (37 في المائة) والفئات السوسيو-مهنية “أ” و”ب” (41 في المائة)”.

وأشار إلى أن 88 في المائة من المغاربة لم يسبق لهم السفر إلى الخارج، في حين ينتمي أغلب الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج (12 في المائة) إلى الفئات السوسيو-مهنية “أ” و”ب” (35 في المائة).

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