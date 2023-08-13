حفل زفاف بجرادة ينتهي بجريمة ق_تل

2023-08-13 / 17:58
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

تحول حفل زفاف ، شهده دوار ” الفقراء” بجماعة بني مطهر التابع ترابيا لعمالة ” جرادة” ، ليلة أمس السبت 12 غشت الجاري، الى مأثم، بعد الاجهاز على شخص في الثلاثينيات من عمره بسكين أرداه قتيلا.

وتعود تفاصيل الجريمة ، وفق مصادر محلية ، لما دخل شخصان في شجار حاد مع 3 أشخاص آخرين أثناء حفل زفاف لأحد أقاربهم.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن المعركة انتهت بين الأطراف المتنازعة، قام الضحية بترصد حركة الجاني الذي كان متجها نحو ضيعة فلاحية يشتغل بها، ليتفاجأ بالضحية يعترض طريقه رفقة ثلاثة آخرين ، الأمر الذي دفعه إلى الإستعانة بسلاح أبيض كان بحوزته، حيث وجه طعنات قاتلة لغريمه على مستوى الصدر.

وفي السياق ذاته، وفور علمها بالخبر هرعت مصالح الدرك الملكي إلى مكان الحادث قصد معاينة الواقعة، والعمل على توقيف المتهم الرئيسي في الجريمة ، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

فيما تولت مصالح الوقاية المدنية نقل الضحية، الذي لقي حتفه مباشرة بعد وصوله للمستشفى الإقليمي ” العوينات” بمدينة جرادة متأثرا بالجروح العميقة التي أصيب بها على مستوى الصدر.

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