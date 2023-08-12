مراكش : مــ..ـقتل أربعة أشخاص في حادثة سير

2023-08-12 / 20:44
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي أربعة أشخاص حتفهم ، اليوم السبت من شهر غشت الجاري ، إثر حادثة سير مميتة على مستوى منطقة تامنصورت بمراكش.

الحادث نجم عن اصطدام بين سيارتين خفيفتين بالقرب من محطة تصفية المياه العادمة المتواجدة على الطريق الرابطة بين تامنصورت ومراكش، خلف مقتل 4 أشخاص، وإصابة اثنين آخرين بإصابات وصفت بالبليغة.

الحادث استنفر مصالح الدرك الملكي التي انتقلت على وجه السرعة إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات هذه الواقعة المؤلمة، فيما تم نقل جثامين الضحايا الى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي.

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