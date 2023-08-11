تسمم غذائي بالدروة.. وفاة سيدة والباقي دخل المستشفى

2023-08-11 / 19:29
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هـــبة بريس_ الدروة

علمت “هــبة بريس ” من مصادرها، أن سيدة لقيت مصرعها، فيما أدخل باقي أفراد العائلة المستشفى الاقليمي بمديونة، على خلفية ما يعتقد أنه تسمم غذائي نتيجة تناولهم لسندويتشات ” “الطون”.

وأضافت مصادرنا، أن حالة من الاستنفار سادت المنطقة بعد انتشار الخبر، الذي لازالت التحقيقات مستمرة حسب ماعلمته مصادرنا، لكشف ظروف وملابسات الواقعة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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