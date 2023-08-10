سلطات تازة تنجح في إخماد حريق مهول بغابة بوخالد

هبة بريس _ تازة

شب حريق مهول، اليوم الخميس 10 غشت، بغابة بوخالد نفود جماعة الزراردة دائرة تاهلة إقليم تازة.

وحسب مصدر خاص محلي ل ” هبة بريس “، فإن شرارة النيران الأولى اندلعت حوالي الساعة الخامسة والربع من عشية اليوم الخميس، قبل أن تنتقل إلى الأماكن المجاورة بفعل الحرارة المفرطة ودرجة الحرارة المفرطة التي بلغت 45 درجة بالمنطقة ، بالإضافة إلى سرعة رياح الشركي، لتلتهم مساحة غابوية مهمة.

وحسب ذات المصدر، فقد تمكنت السلطات المحلية والأمنية والمياه والغابات و متطوعين من الساكنة على إخماد الحريق دون اتساع رقته ، بالإضافة إلى أمطار الخير التي تساقطت على المنطقة وساعدت على إخماد الحريق بالكل.

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