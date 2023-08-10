وصول بعثة المنتخب الوطني النسوي إلى أرض الوطن

2023-08-10 / 15:05
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هبة بريس _ رياضة

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، اليوم الخميس، إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، قادمة من أستراليا، حيث بصمت على مشاركة تاريخية في كأس العالم للسيدات (أستراليا-نيوزيلندا 2023).

ووجدت البعثة المغربية في استقبالها لدى وصولها إلى المطار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع وأعضاء من المكتب المديري للجامعة.

وخصص لعناصر المنتخب الوطني استقبال حار من قبل جماهير غفيرة أتت للتعبير عن اعتزازها بالإنجاز الذي حققته لبؤات الأطلس ببلوغهن دور الثمن في أول مشاركة لهن في المونديال.

ونال المغرب، الذي بات أول بلد عربي يخوض نهائيات كأس العالم للسيدات ويبلغ دور الثمن، الاحترام خلال هذا الموعد العالمي بعدما وقف ندا للند أمام أعتى المنتخبات العالمية.

فبفضل انتصارين متتاليين أمام منتخبي كوريا الجنوبية وكولومبيا، اللذين لعبا المباراة النهائية لكأس آسيا وكوبا أمريكا، حصل المنتخب الوطني على ست نقاط في ثلاث مباريات ليتأهل إلى دور الثمن بعدما احتل المرتبة الثانية في مجموعته وراء كولومبيا.

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