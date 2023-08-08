الحاجب.. 300 فارس وفارسة يقدمون الفرجة بمهرجان التبوريدة بجماعة لقصير

ع محياوي _ هبة بريس

تعيش جماعة لقصير إقليم الحاجب، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 غشت الجاري، على إيقاع فعاليات الأنشطة الإشعاعية الاحتفالية الكبرى لفن التبوريدة” بمهرجان جماعة لقصير، وذلك تخليدا للذكرى 24 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، و سينظم المهرجان في دورته الرابعة، من طرف جماعة لقصير وجمعية الخير للخيالة وعمالة إقليم الحاجب، تحت شعار ، الجدية والإبداع حماية للثراث المغربي الأصيل أيام 12, 13 ,14غشت 2023.

هذا وسيعرف المهرجان مشاركة عدد كبير من السربات وأزيد من 300 فارس وفارسة نساء ورجال من مختلف عمالات وأقاليم المملكة، وتعتبر السربات المشاركة من أشهر السربات التي تنتمي إلى المناطق المعروفة بعلاقتها الوطيدة بالفرس والفروسية وبحضورها الوطني في مختلف المحافل الوطنية، وينتظر أن تحضر المهرجان جماهير غفيرة من مختلف الأقاليم المغربية كعادته.

كما ستتضمن هذه التظاهرة الثقافية والفنية برنامجا متنوعا بفقرات وأمسيات ثقافية وأغاني شعبية، ومفاجئات أخرى.

ويهدف هذا المهرجان إلى إعادة الاعتبار للموروث الثقافي والرصيد التاريخي لمنطقة لقصير ضواحي إقليم الحاجب من خلال توظيفه في خدمة التنمية المحلية وتحسيس الأجيال الصاعدة بأهمية الثرات وترسيخ القيم الدينية والوطنية والبيئية في نفوسهم، وكذلك من أجل النهوض بالقطاع الاقتصادي فضلا عن تحفيز المهتمين بالفروسية وإبراز المبادرات المواطنة التي يقوم بها النسيج الجمعوي المهتم بكافة أشكال التراث المغربي.

وتزامنا مع الذكرى الغالية لعيد العرش المجيد، ارتأت اللجنة المنظمة تنظيم هذا المهرجان بهذه المناسبة الغالية التي تكتسي طابعا وطنيا وذلك لاستحضار العهد المتين المتناغم والمتماسك الذي يربط الشعب المغربي الأصيل بعاهله المفدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك للتعبير عن الحب القوي وعن العواطف الجياشة التي تسكن أعماق كل صدر مغربي أصيل يعتز بملكه وبنهضة بلده من أجل النماء والعطاء والتجديد الدائم بكل تفاني وتعلق حول أهداب العرش العلوي المجيد.

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