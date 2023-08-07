مريم باكوش تعلن استعدادها لدخول القفص الذهبي

2023-08-07 / 09:28
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القسم الفني: هبة بريس

تقاسمت الفنانة المغربية مريم باكوش مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي خبر مفرح حول حياتها الخاصة.

و أعلنت باكوش عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام، عن استعدادها لدخول القفص الذهبي للمرة الثانية، حيث نشرت صورة تظهر فيها و هي مرتدية خاتم الخطوبة مرفوقة بتعليق جاء فيه “قلت نعم”.

وفور إعلانها خبر الخطوبة تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا محبيها بمنصات التواصل.

وجدير بالذكر أن مريم باكوش، انفصلت عن زوجها الأول، رجل الأعمال المغربي توفيق التنوتي، بعد مرور سنة على زواجهما.

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