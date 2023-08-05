الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة يعتزل التمثيل بشكل نهائي

2023-08-05 / 19:38
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القسم الفني: هبة بريس

أكد الموسيقار أحمد أبوزهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبوزهرة، اعتزال والده الفن نهائيًا.

وقال “أبو زهرة” في تصريحاته الإعلامية عن أسباب اعتزال والده الفن:”والدي رأى أن هذا الوقت ليس له لتقديم أعمال متميزة، كما أن طريقة تحضير العمل الفني تغيرت عما كان متعودا عليها، أيضا تغير مستوى وقيمة الأعمال الفنية التي كان يعطيها كل وقته وحياته”.

وعن تفاصيل حالة والده الصحية، قال: “والدي يتمتع بحالة صحية مستقرة وجيدة ولا يعاني من أي أمراض”.

وجدير بالذكر أن عبد الرحمن أبو زهرة احتفل في وقت سابق بـعيد ميلاده الـ 89 ، حيث نشر نجله العديد من الصور مع والده وأفراد الأسرة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”.

وعلق نجل عبدالرحمن أبوزهرة على الصور: “ربنا يخليك لينا ودائما في وسطينا وعايشين بحسك حوالينا وكل سنة وأنت معانا، مش عارف ليه فيه معلومة دايما منتشرة أن عيد ميلادك يوم 8 مارس مع إنه في البطاقة عيد ميلادك النهاردة 3 مارس”.

ويذكر أن آخر أعمال عبد الرحمن أبوزهرة كان الجزء الأول من “موضوع عائلي”، بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، إيناس كامل، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، حسام داغر، داليا الخولى، مريم الجندي.

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