ما حقيقة اتصال رونالدو بحليمة بولند؟

القسم الفني: هبة بريس

كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، أنها تلقت مكالمة هاتفية من اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشرت بولند فيديو عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يوثق المكالمة بينها وبين كريستيانو رونالدو، مبرزة أن المكالمة جاءت عن طريق الخطأ حيث أنه كان يريد الاتصال بصديق له.

وأرفقت بولند الفيديو بتعليق جاء فيه:”أحلى غلطة والله يجعل ما يغلط أحد غيرك، كريستيانو رونالدو طلع جاري الطوفة بالطوفة.. طبعًا هو في أبها لأن لديه مباراة مع النصر في بطولة الملك سلمان للأندية”.

ولم تكتفِ الإعلامية الكويتية بذلك الفيديو لتعود بعد فترة وجيزة وتبث مقطعًا آخر، تزعم فيه أنها تلقت اتصالاً هاتفيًا آخر من رونالدو، لكن هذه المرة ليست عن طريق الخطأ، مبررة ذلك، أنه تعرّف عليها بعدما أجرى بحثًا عنها.

وعلقت قائلة: “هذه المرة كريستيانو رونالدو قاصدها مو بالغلط.. الظاهر سوا سيرج “بحث” عني وعرفني”، فيما يُسمع صوت رونالدو وهو يسألها: “في أي وقت سنلتقي؟”، لترد عليه: “عندما تنزل إلى قاعة الاستقبال”.

وجرى تداول مقطعي الفيديو على نطاق واسع، وتفاعل العديد من رواد “السوشال ميديا”، ما بين مُصدّق لما عرضته بولند، ومشكك بحقيقة المقطعين، في حين رأى آخرون أن المقطعين قد يكون تم تعديلهما عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

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